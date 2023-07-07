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33 katlı otelin çatısından atlamıştı! Azra Elibol, ünlü ismin kızı çıktı! Meğer intihara kalkışmasının nedeni...

İZMİR'de geçtiğimiz günler korkunç bir olay yaşanmıştı. 18 yaşındaki Azra Elibol, 33 katlı boş durumdaki otelin çatısından kendini boşluğa bırakmıştı. Şans eseri hava yastığına düşen Azra Elibol ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede ölüm kalım mücadelesi veren Azra Elibol'un babasının ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı.

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Olay geçen Pazartesi günü saat 18.00'de Çankaya semtindeki 33 katlı meşhur Hilton Oteli'nin çatısında meydana geldi. Alsancak semtinde oturan annesi G.C. ile birlikte yaşadığı öğrenilen 18 yaşındaki Azra Elibol, şuan kullanımda olmayan otelin çatısına çıkarak canına kıymak istedi.

Çevreden geçenlerin intihar için otoparkın çatı katına bir genç kızın çıktığını haber vermesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Polisin genç kızı intihardan vazgeçirmek için çabası sürerken, itfaiye ekipleri de beton zemin üzerine önlem için hava yastığı açtı.

Uzun süren ikna çabalarına rağmen intihardan vazgeçmeyen Elibol, bir anda kendisini boşluğa bıraktı.

Şans eseri hava yastığına düşen ancak atladığı sırada vücudunun bazı yerlerini çarpan genç kız yaralı olarak ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi devam eden ve beyin kanaması nedeni ile bilinci kapalı olan Elibol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Azra'nın babası ünlü isim çıktı

Azra Elibol'un babasının ise önce Marmaris'teki bir gayrimenkul şirketinin sahibi, sonrasında da İstanbul'da mentorluk, yaşam, gelişim, performans gibi kavramlarda kişilere, şirketlere ve koçlara da koçluk eğitimi veren Fatih Elibol olduğu ortaya çıktı.

Geliştirdiği ELB sistemi ile 'Ben insan aşığıyım. Sistemim, bu dünyadaki tüm canlıların sevgiyle var olması üzerine' diyen Elibol'un hayata ve insanlara dair önemli bilgiler verdiği kaydedildi. Halen AB Parlementosu'nun ve Birleşik Krallık Lordlar Kamarası'nın mentor koçluğunu sürdüren ICF sertifikalı mentor koç Fatih Elibol'un uzun süre önce eşi Gülsen C.'den boşandığı için İstanbul'da yaşadığı belirtildi.

Çarpıcı iddia: Meğer intihara kalkışmasının nedeni...

Yeni Asır'dan Metin Burmalı'nın haberine göre intihar ederek yaşamına son vermek isteyen Azra Elibol'un ise babasına düşkün olduğu öğrenildi. Kitap ve eğitimleri ile de tanınan Elibol'un kızı Azra'nın durumunun ise halen ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hastanede ölüm kalım mücadelesi veren genç kızın ailevi sebeplerden dolayı intihara kalkışmış olabileceği öne sürüldü.

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