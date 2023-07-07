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Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında? Burcu Denizer hamile mi?

Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında? Burcu Denizer hamile mi?

Yargı dizisinde Ilgaz karakterine hayat veren ve büyük beğeni toplayan 42 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu sessiz sedasız Yunanistan'da sevgilisi Burcu Denizer ile evlendi. Bu gelişmenin ardından Burcu Denizer merak konusu oldu. Bir dönem Cihangir'de kafe açan Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında ve Burcu Denizer ne iş yapıyor, mesleği ne?

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Kanal D'nin fırtınalar estiren dizisi Yargı'da Ilgaz karakterine hayat veren oyuncu Kaan Urgancıoğlu Yunanistan'da sevgilisi Burcu Denizer ile evlendi. Bu gelişme sonrasında Burcu Denizer'in hayatı merak edildi. Bir dönem Cihangir'de kafesi olan, Burcu Denizer, sosyoloji bölümünü kazandı fakat okulu dondurdu. Peki Burcu Denizer yaşı kaç, şimdi ne iş yapıyor?

Uzun süredir birlikte olan çift, arkadaşlarınının nikahına gitmişken evlendik diyerek şaşkınlık yarattı. Bu gelişme sonrasında Burcu Denizer de merak edildi. Peki kimdir Burcu Denizer yaşı kaç, ne iş yapıyor? 

Burcu Denizer kimdir?

Burcu Denizer, Tarsus Amarikan Lisesi’nde okudu. Ardından Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazandı. Denizer, o dönem okulunu dondurup yurtdışına yerleşti.

New York'ta işletme okuyan Burcu Denizer'in dedesi, İstanbul'un en ünlü lokantalarından birinin sahibiyken, annesi ve dayısı da ünlü mekanların işletmecisi olarak biliniyor.

İspanya, Fas ve Hindistan'da bulunan Burcu Denizer, bir dönem Cihangir'de butik işletti, sonrasında kafe açtı.

Kaan Urgancıoğlu'nun yeni dizisi

Yargı dizisinin Ilgaz Kaya'sı Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz yıl Netflix'de yayınlanan Sen Yaşamaya Bak'ın devam filmi için sete çıkmaya hazırlanıyor.

Taff Pictures imzalı ilk filmin sonunda Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Aslı Enver, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Melisa'ya hayat vermişti.

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