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Meteorolojiden Batı Karadeniz’de 6 il için ‘Turuncu’ kodlu aşırı yağış uyarısı

Meteorolojiden Batı Karadeniz’de 6 il için ‘Turuncu’ kodlu aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz bölgesinde Karabük dahil 6 il için aşırı yağışlar için dikkatli ve tedbirli olunması için ‘turuncu’ kod uyarısı yapıldı.

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Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Bolu ve Düzce için yapılan turuncu kodlu uyarıda, şiddetli ve aşırı yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Bu gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce ve Bartın’da yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri), 08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) , Cumartesi gece saatlerinden itibaren Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ ifadelerine yer verildi.

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