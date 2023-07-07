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Meral Akşener'den art arda gelen zamlara ilk tepki! 'Adı konmamış bir IMF programı' dedi ve ekledi...

Meral Akşener'den art arda gelen zamlara ilk tepki! 'Adı konmamış bir IMF programı' dedi ve ekledi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından, birçok mal ve hizmetin vergileri ile harçların artırılmasına tepki gösterdi. Akşener, zamları eleştirerek "Adı konmamış bir IMF programı" ifadesini kullandı. Akşener, "Bütçe açığını, halkın sırtına yüklenerek kapatamazsınız. Eğer kemer sıkılacaksa, önce israfı ve gösterişi bırakıp sizler kendi kemerinizi sıkın, görelim!" dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından, Resmi Gazete’de gece yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birçok mal ve hizmetin vergisinde ve harçlarda yapılan artışlara tepki gösterdi.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

-Ülkemizde ismi konulmamış bir IMF programı uygulanıyor. Maaşlar henüz yatmadan her şeye gelen zamlarla erimeye devam ediyor.

-Bütçe açığını, halkın sırtına yüklenerek kapatamazsınız. Eğer kemer sıkılacaksa, önce israfı ve gösterişi bırakıp sizler kendi kemerinizi sıkın, görelim!

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