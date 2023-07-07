Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik başvuru süreciyle ilgili "Terörle arasına mesafe koymayanlara onay vermeyiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın gündeminde İsveç'in NATO üyelik başvuru süreci vardı. NATO liderler zirvesi öncesi Türkiye'den onay bekleyenlere seslenen Erdoğan, İsveç'i terörle mücadelede samimi olmaya çağırdı.

Türkiye'nin NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az ülke yaptığına dikkat çeken Erdoğan, "İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk." dedi.

"Türkiye terörle arasına mesafe koymayanlara nasıl onay verebilir?"

Esim vermeden İsveç'in terörle mücadeledeki tavrını eleştiren Erdoğan, "Terörle mücadelede tavrını koymayanlara da tepkimizi koymaktan çekinmedik. Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz. Terörle insanlık yan yana duramaz. İttifakın özü dayanışma ikliminin tesisidir. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara cevap vermelidir. Türkiye terörle arasına mesafe koymayanlara nasıl onay verebilir? Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini istiyoruz." ifadelerini tullandı.