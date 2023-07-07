BIST 6.192
DOLAR 26,05
EURO 28,44
ALTIN 1.609,25
HABER /  DÜNYA

Lübnan'da silahlı çatışma: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!

Lübnan'da silahlı çatışma: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!

Lübnan askerleri ve silahlı bir kişi arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre askerler, ülkenin doğusundaki Beka vilayetine bağlı Bar İlyas bölgesindeki bir camide hakkında tutuklama kararı çıkarılan bir zanlıyı yakalamak isterken silahlı çatışma çıktı.

Haberde kaçmaya çalışan zanlının camiden çıkan sivillerin üzerine ateş açması sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise kaçmaya çalışan zanlının ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Söz konusu zanlının hangi suçtan arandığına dair ise herhangi bir detay verilmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, 2023 kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, 2023 kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'dan çok sert cevap! ‘Sen değil miydin hainlik yapmayın diyen’
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'dan çok sert cevap! ‘Sen değil miydin hainlik yapmayın diyen’
Çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigaranın yasaklanması gündemde
Çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigaranın yasaklanması gündemde
Meteorolojiden Batı Karadeniz’de 6 il için ‘Turuncu’ kodlu aşırı yağış uyarısı
Meteorolojiden Batı Karadeniz’de 6 il için ‘Turuncu’ kodlu aşırı yağış uyarısı
Meral Akşener'den art arda gelen zamlara ilk tepki! 'Adı konmamış bir IMF programı' dedi ve ekledi...
Meral Akşener'den art arda gelen zamlara ilk tepki! 'Adı konmamış bir IMF programı' dedi ve ekledi...
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdürüyor
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdürüyor
Kartlı ödemeler mayısta 625,9 milyar TL oldu!
Kartlı ödemeler mayısta 625,9 milyar TL oldu!
Sigortalı işte çalışmayanlar nasıl emekli olacak? İsteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olunur mu?
Sigortalı işte çalışmayanlar nasıl emekli olacak? İsteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olunur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili önemli açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili önemli açıklama
Manisa'da parkta gündüz gözü cinayet işlendi
Manisa'da parkta gündüz gözü cinayet işlendi
PSG, Sporting Lizbon'dan Manuel Ugarte'yi transfer etti
PSG, Sporting Lizbon'dan Manuel Ugarte'yi transfer etti
33 katlı otelin çatısından atlamıştı! Azra Elibol, ünlü ismin kızı çıktı! Meğer intihara kalkışmasının nedeni...
33 katlı otelin çatısından atlamıştı! Azra Elibol, ünlü ismin kızı çıktı! Meğer intihara kalkışmasının nedeni...