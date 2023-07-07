Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, 2023 kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Emekli ve memur temmuz zammının açıklanmasının ardından kıdem tazminatı tavan ücreti gündeme geldi. En az bir yıl çalışmak koşulu ile hak kazanılan işçinin kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Peki, temmuz zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, nasıl hesaplanır? İşte 2023 Temmuz yeni ve zamlı kıdem tazminatı tavanı...

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Emekli ve memur temmuz zammının açıklandı.Şimdi de gözler kıdem tazminatı tavanına çevrildi. Kıdem tazaminatı almak için enaz 1 yıl çalışmak gerekiyor. En yüksek devlet memuru hizmet ikramiyesine göre belirlenen yeni ve zamlı kıdem tazminatı tavanı açıklandı. İşte 2023 Temmuz memur zammı ile yeni ve zamlı kıdem tazminatı tavanı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92 olurken 6 aylık enflasyon rakamları ise yüzde 17,55 olarak açıklandı. Refah payı ve toplu sözleşme zammı hariç memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55 ve SSK, BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

Memur maaşlarına bu yıl önceki yıllardan farklı bir artış yapıldı. Maaşlar önce yüzde 17.55 oranında artırıldı ve bunun üzerine 8.076 TL ilave ödeme adı altında seyyanen zam verildi. En düşük memur maaşı yüzde 86 oranında, ortalama memur maaşları da yüzde 74 oranında artırıldı.

Kıdem tazminatı nedir?

İş Kanunu uyarınca kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıllık hizmet karşılığı 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı veriliyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, kıdem tazminatı tavanı aşılamıyor.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, memur maaş katsayısına bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.

Seyyanen zam kıdem tazminatı arttıracak mı?

İş Kanunu'na tabi çalışanlar, memur maaşlarına yapılan bu artış sonrası kıdem tazminatı tavanının ne olacağını merak ediyor. Özellikle 8.076 TL'lik seyyanen zammın kıdem tazminatı tavanını artırıp artırmayacağını öğrenmek istiyorlar. AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifine göre, ilave ödeme adı altında yapılan seyyanen zam, diğer mevzuat uyarınca mali hakların belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmeyecek. Başka bir ifadeyle, bu ödeme memurların emekli ikramiyesinde veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak.

Yeni kıdem tazminatı kaç para oldu?

23.489.82 TL Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak. Memur maaş katsayısı da yüzde 17.55 oranında arttı. Böylece, ocak – haziran döneminde 19.982,83 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23.489,82 TL'ye yükselecek.

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuz – aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 25 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi haziran ayında işten ayrılmış olsaydı 199.828 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi ağustos ayında işten ayrıldığında 234.898 TL kıdem tazminatı alabilecek.

Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı kaç para?

Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücretli işçinin haziran ayında 10.008 TL olan bir yıllık hizmet karşılığı alabileceği kıdem tazminatı temmuz ayında 13.414,50 TL'ye çıktı.

Kıdem tazminatı son ücret üzerinden belirleniyor. İşçiler önce çalışıp ücretlerini sonra alıyor. Yeni asgari ücret üzerinden ilk maaş ödemesi 31 Temmuz'da yapılacak. Dolayısıyla, asgari ücretle çalışanların yeni asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı alabilmesi için 31 Temmuz'a kadar çalışmaları gerekir. Brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olanlar ise 1 Temmuz'dan sonra işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını yeni tavan üzerinden alabilirler.