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Çin'de aşırı sıcaklar nedeniyle sığınaklar halkın kullanımına açıldı!

Çin'de aşırı sıcaklar nedeniyle sığınaklar halkın kullanımına açıldı!

Çin'de son 62 yılın en sıcak günlerinin yaşanması nedeniyle bazı şehirlerde hava saldırılarından korunmak amacıyla yapılmış sığınaklar, halkın kullanımına açıldı.

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Ulusal İklim Merkezi, ülkenin kuzeyinde bazı günler 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların 200 milyondan fazla kişiyi etkilediğini bildirdi.

1961'den bu yana en sıcak günlerini yaşayan Hangcou, Vuhan ve Şıciacuang şehirlerinde bulunan sığınakların yüksek sıcaklıklardan etkilenenlerin hizmetine açıldığı duyuruldu.

Yazları yakıcı sıcaklarıyla bilinen Çongçing şehrindeki sığınaklar, yıllardır serinlemek için kullanılıyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları yaşanıyor

Ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları rapor edilmeye başlandı.

Sağlık yetkilileri, şimdiye kadar başkentte 2 kişinin öldüğünü duyurdu. 2 Temmuz'da Pekin'de bir tur rehberi ile geçen ay başka bir kadın sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

Şaoşing'de ise dün sıcaktan kaynaklanan ölümler olduğunu açıklayan yetkililer, konuyla ilgili ayrıntı vermedi.

Yetkililer, başkent dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde açık havada çalışmanın askıya alındığını bildirdi.

Çin Meteoroloji İdaresi Başkanı Cou Bing, aşırı sıcakların El Nino hava olaylarıyla ilişkili olduğunu ve bu sebeple ülkenin güneyinde yaz aylarında yağış artışı, kuzeyinde ise kuraklık yaşandığını açıklamıştı.

Çin'in güneybatısında "son 50 yılın en büyük sel felaketi" olarak nitelendirilen afet nedeniyle 10 bin kişi yerinden olmuştu.

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