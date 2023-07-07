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Burun estetiğinde görsel kadar nefes kalitesi de önemli!

Burun estetiğinde görsel kadar nefes kalitesi de önemli!

Dr. Ali Rıza Öreroğlu, burun estetiğinde görsel kadar nefes kalitesinin de önemli olduğunu söyledi.

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Dr. Ali Rıza Öreroğlu, estetik burun ameliyatlarında amacın yüzle uyumlu bir görüntü ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti. Katalogdan burun şeklinin seçilemeyeceğini vurgulayan Dr. Öreroğlu, ‘’Burnun kıkırdak, kemik ve cilt yapısının uyumu önemlidir. Bunun için burnun kıkırdak ve kemik yapısında düzeltmeler yapılır. Burun cilt yapısı kişiden kişiye farklıdır ve ameliyatla cilt yapısında herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ameliyat kararı alırken farklı cilt, yüz yapısı olan kişilerin burnuna bakarak, ‘Böyle bir burun istiyorum’ beklentisi yanlış bir beklentidir’’ dedi.

''Katalogdan burun seçilmez’’

Dr. Ali Rıza Öreroğlu, kemik kalınlığının, kıkırdakların esneklik yapısının, cildin kalınlığının kişiye özel olduğunu anlatarak, ‘’Ameliyat öncesi değerlendirme yaparken başka burunlara bakmadan kişinin üç boyutlu görüntüsü oluşturulup bunun üzerinde karar vermek gerekir. Yüzün ön, sağ ve sol yan fotoğrafları üç boyutlu video formatında düzenlenerek operasyon sonrası burun ucu, burun sırtı, kanat yapısında yapılabilecek değişiklikler ve yüzle uyumlu olup olmadığı anlaşılır. Son zamanlarda operasyon olmak isteyen danışanlarımızın bir kısmı dijital medyada gördükleri görsellerle bize başvurmaya başladı. Her yüzün yapısı farklıdır ve her yüzün bir burnu vardır. Her şeyden önemlisi ise iyi bir nefes kalitesidir’’ diye konuştu.

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