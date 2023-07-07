İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı!

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale etti, 5 kişiyi gerçek mermiyle yaraladı.

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Filistinliler İsrail'in işgal altındaki topraklarda sürdürdüğü "yerleşim" politikasını protesto etmek için Nablus, Kalkaliya ve Ramallah kentlerinde gösteri düzenledi.

Lastik yakıp yürüyüş düzenleyen Filistinliler, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşasını ve Filistin halkına uyguladığı hak ihlallerini protesto etti.

İsrail askerleri, protestocuları dağıtmak için ateş açtı

Nablus'un Kefr Kaddum beldesindeki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad Şitevi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin protestocuları dağıtmak için ateş açtığını, 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığını belirtti.

Şitevi, onlarca Filistinlinin ise atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nablus'taki gösterilerde onlarca kişi de İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Yahudi yerleşimciler, Filistinli protestoculara taşlarla saldırdı

İsrail askerleri Ramallah'taki protestocuları dağıtmak için ses bombası kullandı.

Ramallah'ın Ummu Safa bölgesinde ise İsrail ordusu tarafından korunan Yahudi yerleşimciler, Filistinli protestoculara taş atarak saldırdı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimler yasa dışı sayılıyor.