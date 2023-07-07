Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede yapılıyor? Kırkpınar Yağlı Güreşleri bileti alma 2023

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün Edirne’de 2141 pehlivanın katılımı ile başladı. Her sene haziran ayı sonu ile temmuz ayı başında Edirne'de yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı belli oldu. Edirne Belediyesi tarafından 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında TRT Spor'da canlı yayınla ekrana gelecek.

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Geleneksel turnuvalarımızdan Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl da çeşitli etkinlikler ve kıyasıya mücadelelerle başlamak için gün sayıyor. Pehlivanlar bu yıl da üç gün süresince er meydanında mücadele edecekler. Başpehlivan ise büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor 2023, ödül nedir? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanacak? İşte 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?



Edirne Belediyesi tarafından 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında TRT Spor'da canlı yayınla ekrana gelecek.



Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödül ne kadar?



Edirne Belediyesi bu yıl 3 milyon TL’ye yakın ödül dağıtırken başpehlivan 1 milyon TL’lik büyük ödülün ve 22 ayar altında, 1.4 kilogramlık altın kemerin sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL’si Edirne Belediyesi tarafında , 500 bin TL’si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak.



Kırkpınar Yağlı Güreşleri bilet fiyatları



Güreşlere bu yıl 53’ü baş olmak üzere 2141 pehlivan katılacak. Güreş severler bugün müsabakaları ücretsiz izleyebilecek. Bilet fiyatları yarın için 200-240, pazar içinse 260- 300 TL olarak belirlendi. Müsabakalar TRT Spor’dan naklen yayımlanacak.



Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı



Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü Saat:09.00’da başlayacak.

Güreşler Sarayiçi’nde devam ederken, Kırkpınar’ın en önemli ritüellerden biri olan Ağa Karşılama Töreni gerçekleştirilecek. Kırkpınar’ın 3 altın kemerli ağası, 662. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 7 Temmuz Cuma Saat:10.00’da Selimiye Meydanında gerçekleştirilecek olan törenle karşılanacak. Daha sonra tören Atatürk Anıtı’nda devam edecek.

Kırkpınar’ın açılış programı ise Saat:18.30’da Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 8 Temmuz Cumartesi Günü güreşler Sarayiçi Er Meydanı’nda devam edecek.

9 Temmuz Pazar Günü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Saat:09.00’da başlarken, Ağalık İhalesi Saat:15.00’te, Bayrak Töreni Saat:16.00’da Final Güreşi Saat: 17.30’da, Ödül Töreni ise Saat: 18.30’da gerçekleştirilecek.