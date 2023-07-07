NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye-İsveç açıklaması: Anlaşılamayan konular var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında Türkiye-İsveç-Finlandiya’nın katılımı ile dün gerçekleştirilen görüşmeye değinerek, “Dünkü görüşmeyi iyi bir görüşme, yapıcı bir görüşme olarak tanımlayabilirim ve ilerleme kaydettik. Ben daha fazla ilerleme kaydedeceğimize eminim. Ancak hala üzerinde anlaşılamayan konular var” dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vilnius Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenledi.

Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Stoltenberg, “Moskova 500 gündür, Avrupa’nın kalbine ölüm ve yıkım getirdi. Ukrayna’yı yıkma NATO’yu da bölme arayışında” dedi.

Vilnius Zirvesi’nin, ATO’nun bir arada olduğuna yönelik açık bir mesaj olduğunu kaydeden Stoltenberg, zirvede liderlerin Ukrayna’ya uzun yıllar sürecek yardım desteğin sağlanması, siyasi ağların iyileştirilmesi, Ukrayna’nın NATO üyesi olabileceğini yeniden teyit edilmesi konularında hemfikir olacaklarını sözlerine ekledi. Stoltenberg, zirvede alınacak yeni savunma planları ile savunmanın güçlendirileceğini dile getirerek, “Bir plan Atlantik’i içeren kuzey için, diğeri Baltık bölgesi ve merkez Avrupa’yı kapsayan merkez, diğeri ise Akdeniz ve Karadeniz’in içeren güney plan. Bu planları gerçekleştirmek için NATO 300 bin askeri hazır" ifadelerini kullandı.

“Erdoğan ve Kristersson ile görüşeceğiz”

Zirveye Avusturalya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore liderlerinin katılacağını kaydeden Stoltenberg, “Güvenliğimiz bölgesel değil, küresel. Çeşitli alanlarda yakın iş birliği içindeyiz” ifadelerini kullandı. İsveç’in en kısa sürede katılmasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren NATO Genel Sekreteri, daha sonra dün gerçekleştirilen Türkiye, İsveç, Finlandiya görüşmesine değinerek, “Pazartesi günü Vilnius’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşeceğiz” dedi.

"İsveç ve Türkiye taraflarının farklılıklarını ele alacağız"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye-İsveç-Finlandiya’nın katılımı ile dün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:

“Dünkü görüşmeyi iyi bir görüşme, yapıcı bir görüşme olarak tanımlayabilirim ve ilerleme kaydettik. Ben daha fazla ilerleme kaydedeceğimize eminim. Ancak hala üzerinde anlaşılamayan konular var. Erdoğan ve Kristersson ile pazartesi görüşeceğiz. Detayları ele alacağız. İsveç ve Türkiye taraflarının farklılıklarını ele alacağız. Böylece var olan farklılıkların üstesinden gelmenin yolu da bu. İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin nihai karara ilişkin mesajım şudur; İsveç, Madrid’de verdiği taahhütleri yerine getirmiş durumda. Türkiye’nin de güvenlik endişelerinin olduğu son derece net. Bizim bunu ele alma nedenimiz de bu. İsveç’in üye olması, İsveç’in yararına, Baltık bölgesinin yararına, ayrıca Türkiye de dahil tüm ittifakın yararına.”