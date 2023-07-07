BIST 6.156
DOLAR 26,05
EURO 28,51
ALTIN 1.614,72
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile telefon görüşmesi yaptı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Hoekstra telefonda görüştü.

Görüşmede Hoekstra, mevkidaşı Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Hoekstra, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'la görüşmekten memnun olduğunu belirterek "Güçlü ikili bağlarımız ve bu yılın başlarında meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türkiye'deki durum hakkında konuştuk. Ayrıca NATO ortakları olarak emniyet ve güvenliğe bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik ve NATO'nun genişlemesini ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu​​​​​​​ ile İstanbul'da bir araya geldiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan'da vahşet! Arkadaşının boğazını kesti sonra da kanını içti
Hindistan'da vahşet! Arkadaşının boğazını kesti sonra da kanını içti
Van'da "Türkiye-Azerbaycan Bölgesel İş Birliği Arama Konferansı" düzenlendi
Van'da "Türkiye-Azerbaycan Bölgesel İş Birliği Arama Konferansı" düzenlendi
En düşüğü 22 bin TL olacak! Memur zammı kanun teklifinin maliyeti belli oldu
En düşüğü 22 bin TL olacak! Memur zammı kanun teklifinin maliyeti belli oldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baro başkanlarıyla buluştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baro başkanlarıyla buluştu
İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı!
İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı!
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede yapılıyor? Kırkpınar Yağlı Güreşleri bileti alma 2023
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede yapılıyor? Kırkpınar Yağlı Güreşleri bileti alma 2023
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye-İsveç açıklaması: Anlaşılamayan konular var
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye-İsveç açıklaması: Anlaşılamayan konular var
Türkiye’nin deniz ve tatlı su balıkları “Kırmızı Liste” ile korunacak
Türkiye’nin deniz ve tatlı su balıkları “Kırmızı Liste” ile korunacak
Sakarya Nehri'ne düşen kamyonet 3 gün sonra çıkartıldı
Sakarya Nehri'ne düşen kamyonet 3 gün sonra çıkartıldı
Yaz aylarında hemoroid şikayetleri artıyor
Yaz aylarında hemoroid şikayetleri artıyor
Arka Sokaklar izleyicisini sevindiren haber: Çekimler başlıyor
Arka Sokaklar izleyicisini sevindiren haber: Çekimler başlıyor
Güneş ışığından hem korunmalı hem de faydalanmalıyız!
Güneş ışığından hem korunmalı hem de faydalanmalıyız!