Van'da "Türkiye-Azerbaycan Bölgesel İş Birliği Arama Konferansı" düzenlendi

Van'da, Türkiye ile Azerbaycan arasında başta sınır bölgeleri olmak üzere ekonomik, kültürel ilişkiler ve karşılıklı turizmin geliştirilmesi amacıyla "Türkiye-Azerbaycan Bölgesel İş Birliği Arama Konferansı" düzenlendi.

Abone ol

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) işbirliğinde, DAKA toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşan Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Van'ın dinamikleriyle güçlü bir şehir olduğunu belirten Yayabaşı, kent potansiyelinin açığa çıkarılması için yapılan konferansı önemsediklerini ifade etti.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van ve Azerbaycan'ın Şuşa kentlerinin tarihte benzer bir dram yaşadığını vurgulayarak, "Van, bazı Ermeni çetelerinin ayaklanması ve Rusların da desteğiyle 1915'te işgal edildi. 150 binden fazla olan nüfus 7 bine düşmüştü. Birçok insan evinden, yurdundan göç etmek zorunda kaldı. Van şehri adeta harap olmuştu. Benzer durum 1992'de Şuşa kentinde de yaşandı. Birçok Azerbaycanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Aynı hüzün orada da yaşandı. Üniversite olarak bir araya gelerek bu dramı akademik işbirliğiyle anlatmamız lazım." diye konuştu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi için yapılan girişimlerin değerli olduğunu dile getirdi.

Birçok kez Azerbaycan'a giderek kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini bildiren Takva, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında stratejik bir işbirliği var. Sayın Cumhurbaşkanlarımız bunu çok başarılı bir şekilde ve dünyaya örnek olabilecek düzeyde sürdürüyorlar. Ne yazık ki yerel ve bölgesel işbirlikleri konusunda biz çok başarılı bir performans göstermiyoruz. "

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, komşu ülke Azerbaycan ile ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek için sürekli çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile "bir miller iki devlet " vizyonu çerçevesinde her alanda ilişki geliştirmek istediklerini aktaran Güray, şöyle devam etti:

"Ekonomik ve akademik anlamda iki ülke kurumlarının buluşacağı ortak projeleri hayata geçirmek ve karşılıklı turizmi canlandırmak konusunda kalkınma ajansı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öte yandan Van, Türkiye'nin doğuya açılan kapısı konumda. Merkezi konumu, coğrafi güzellikleri, gölü, serin ve temiz havası, ulaşım imkanlarıyla bölge ülkelerinin ticari ve turizm merkezi olma potansiyeli taşıdığına inanıyoruz. Ayrıca sahip olduğu imkan ve fırsatlardan dolayı Van ilimizin Azerbaycan ile bölgesel işbirliğini geliştirmeye en yakın bölgelerden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede önemli bir adım atmış bulunmaktayız."

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk'ün de zoom bağlantısıyla katıldığı konferansa, Türk Devletleri Teşkilatı, TİKA, TÜRKSOY, Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Başkanlığı, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı temsilcileri, akademisyenler, turizm temsilcileri ve iş insanları katıldı.