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Malatya'da kontrolden çıkarak devrilen araç alev alev yandı!

Malatya'da kontrolden çıkarak devrilen araç alev alev yandı!

MALATYA’da sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobil alev alev yandı.

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Olay, 14. 30 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu KYK Yurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen V.D. (53) idaresindeki 44 LU 254 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

Yaralananın olmadığı kazada aniden alev alan otomobil yanarak kül oldu. İhbar üzerine jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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