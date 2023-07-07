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Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı

Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum-Antalya Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın, yarın (08.07.2023 Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde (40-60 km/saat) fırtınamsı rüzgar, açıklarında yer yer 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Pazar günü (09.07.2023) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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