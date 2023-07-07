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Gaziantep'te iki grubun meydan savaşı: Bıçak ve sopalarla acımasızca birbirlerine saldırdılar!

Gaziantep'te iki grubun meydan savaşı: Bıçak ve sopalarla acımasızca birbirlerine saldırdılar!

Gaziantep'te, iki grup arasında bıçak, sopa ve tekme-tokatlı meydana savaşı gibi kavga çıktı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga sırasında gruptakilerin acımasıza birbirlerine saldırması yok artık dedirtti.

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Kavga, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Gatem Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak, sopa ve tekme-tokatlı kavgaya dönüştü.

Meydan savaşı gibi kavga cep telefonu kamerasında

Meydan savaşına dönen kavga sırasında iki gruptaki şahısların acımasıza birbirlerine saldırması yok artık dedirtti. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tarafların bir birlerine sopalar ve tekmelerle saldırma anları yer aldı.

Acımasızca kavgada 5 kişi yaralandı

Kavga, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sona erdirilirken, olayda çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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