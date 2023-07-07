CHP'de danışman krizi! Zafer Partili isimden sert çıkış

CHP'de bir kriz daha patlak verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu açıklayan Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, Ulukuş, CHP yönetimi tarafından yalanlandı. Ulukuş, Kılıçdaroğlu ve partiyi sert bir dille eleştirdi.

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Seçim sonrası CHP'de sular durulmuyor. Değişim tartışmaları devam ederken bu kez de danışman kavgası yaşanıyor İddialara göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu yeni ekipte Zafer Partisi'nde görev alan Gökşen Anıl Ulukuş'a da danışmanlık görevi verildi.

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına atandığı duyurdu

Yeni görevini sosyal medya hesabından paylaşan Ulukuş, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" dedi.

Chp yönetimi Ulukuş'u yalanladı

Paylaşım sonrası tartışmanın fitili ateşlendi. Ulukuş'u yalanlayan CHP yönetimi, "Danışman atamaları" yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup, Engin Özkoç, "Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır" açıklamasını yaptı.

'Baskılara dayanamamış olabilirsiniz'

Bu duruma tepki gösteren Gökşen Anıl Ulukuş hem partiyi hem de Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Ulukuş, "Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var. 'Gerçeği yansıtmıyor' şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP'ye yakışmıyor" diyerek tepki gösterdi.