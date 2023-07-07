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Miçotakis'ten eşcinsel evlilik kararı: Yunanistan'da yasal olacak!

Miçotakis'ten eşcinsel evlilik kararı: Yunanistan'da yasal olacak!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeni dönemde eşcinsel evlilikleri yasal hale getirmeyi planladığını söyledi.

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"Eşcinsel evlilik bir noktada gerçekleşecek ve bu bizim stratejimizin bir parçası." diyen Miçotakis, Bloomberg'e verdiği mülakatta "Yunan toplumu buna hazır" ifadesini kullandı.

Eşcinsel evlilikler Batı Avrupa'nın büyük bir bölümünde yasal olarak tanınırken, medeni birlikteliklerin mevcut olduğu İtalya ve Yunanistan ile Doğu Avrupa'daki diğer AB üyesi ülkelerinin çoğunda tanınmıyor.

Eşcinsel evlilik sapkınlığının öncüsü Ortodoks kilisesi

Ülkdeki eşcinsel birlikteliklerin yasallaşması yolundaki ilk adımlar Yunan Ortodoks Kilisesi'nin yanı sıra muhafazakarların muhalefetine rağmen Aleksis Çipras lideriğindeki sol görüşlü SYRZIA Partisi'nin iktidarı döneminde atılmıştı.

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