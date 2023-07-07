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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Zelenskiy'i İstanbul Atatürk Havalimanında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile barış formülü konusundaki pozisyonların koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri, Tahıl Anlaşması, Ukrayna'nın yeniden inşası ve Türk ve Ukraynalı şirketler arasındaki savunma sözleşmeleri konularını ele alacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, Vahdettin Köşkü’nde ikili görüşme yapacak.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelenskiy'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Zelenskiy dün Çekya'yı, bugün Slovakya'yı ziyaret etmişti.

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