DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan zamlara tepki

Resmi Gazete kararlarıyla KDV oranlarına artış, maktu harçlara yüzde 50 zam ve yurt dışından getirilen telefonların izin bedeline 20 bin TL zam geldi.

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Resmi Gazete kararlarına göre KDV oranlarında artışa gidildi, maktu harçlara yüzde 50 zam geldi, yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli ise 20 bin TL oldu. Zamlar sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. "İktidar, gece yarısı kararnameleriyle beceriksizliğinin zamlı faturasını vatandaşa kesiyor. Temel insani ihtiyaçlara 'haraç' ile ekonomi düzelmez. Acı reçeteyi iktidar önce kendisine uygulamak zorunda" ifadelerini kullanan Babacan, daha önce de aktardığı 10 maddelik uyarı listesini paylaştı.

"İktidar faturayı vatandaşa kesiyor"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün art arda açıklanan zamlar sonrası yaptığı paylaşımda "İktidar, gece yarısı kararnameleriyle beceriksizliğinin zamlı faturasını vatandaşa kesiyor. Temel insani ihtiyaçlara 'haraç' ile ekonomi düzelmez. Acı reçeteyi iktidar önce kendisine uygulamak zorunda" dedi.

Babacan ikazlarını madde madde sıraladı

Daha önce de paylaştığı 10 maddelik bir uyarı listesini yeniden gündeme getiren Babacan, şu ifadeleri kullandı;

"Defalarca ikaz ettik:

1- Anayasaya, yasalara ve hukuka uyun.

2- Tüm kurumların her kademede yetkin isimlerle çalışmasını sağlayın.

3- Bağımsız kurumlardan elinizi çekin.

4- Devleti batırma projesi olan KKM'yi sonlandırın.

5- Önce Beştepe tasarrufa başlasın: Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları ve araçlarınızı azaltın.

6- Kamu ihale mevzuatını değiştirin.

7- Varlık Fonu gibi paralel Hazine uygulamalarına son verin.

8- Sözde değil özde şeffaflığa TÜİK hesaplarından başlayın.

9- Tüm kurumları Sayıştay denetimine açın.

10- Milletin sofrasındaki ekmekten, banyosundaki temizlik malzemelerinden, cebindeki telefondan elinizi çekin!"