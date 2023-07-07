Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: Yenilgi ciddi travma oluşturdu

CHP'li Barış Yarkadaş, 28 Mayıs seçiminin hemen ardından Kılıçdaroğlu ile yenilgi hakkında konuştuğunu söyledi. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu hezimet hakkında, 'Hepimiz kazanacağımıza çok inanmıştık. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu.' dediğini söyledi.

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CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında, Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'seçim' temalı görüşmenin detaylarını aktardı.

"Seçimler ciddi travma oldu"

"Bu yerel seçimle ilgili insanlarda büyük bir umutsuzluk dalgası var. Onu sizle gözlemliyorsunuzdur. Bir mesajınız olur mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: Hepimiz kazanacağımıza çok inanmıştık. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu.

"Hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği demeçten öne çıkan satır başları şu şekilde:

Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil.

"Nehri yüzdük kıyısına kadar geldik ama çıkamadık"

Bir nehri yüzdük kıyısına kadar geldik ama çıkamadık şimdi biz o nehri yüzmeye devam edeceğiz karşıya geçeceğiz nehir akıyor biz de yüzüyoruz

"Manisa’yı, Bursa’yı, Balıkesir’i ve Denizli’yi alacağız"

Biz bugün 11 büyük kenti aldık. Geçen seçimlerde bunlara Bursa gibi Balıkesir gibi, Denizli gibi, Manisa gibi, uşak gibi pek çok yeri ilave edeceğiz. Adaylarımız mücadeleyi yapacaklar. Belediye başkanlarımız da başarılı belediye başkanlarımız ellerinde bütün engellemelere rağmen ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar, iyi sonuçlar elde edecek.