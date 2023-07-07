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Atilla Szalai için Almanya'dan talip!

Atilla Szalai için Almanya'dan talip!

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Bundesliga ekiplerinden Union Berlin talip oldu. Alman temsilcisinin Fenerbahçe'ye 10 milyon eurounun üzerinde bir teklif yaptığı iddia edildi.

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Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Transferler için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, Alman ekibi Union Berlin'den Macar stoperi Attila Szalai için teklif aldı.

A spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli ekip, Bundesliga temsilcisinden Szalai için 10 milyon euronun üzerinde bir teklif aldı. Haberde, Macar oyuncunun transferinde kullanılmak üzere bonusların da hazırlandığı öne sürüldü.

Başkan Ali Koç transfere onay verirse Attila Szalai, Rusya kampına katılmayacak ve rotasını Almanya'ya çevirecek.

Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası’na katılmak üzere yarın Rusya’ya hareket edecek.

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