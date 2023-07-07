BIST 6.187
DOLAR 26,07
EURO 28,60
ALTIN 1.614,62
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Vilnius’ta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye’ye geldi.

Resmi törenle karşılandı

Zelensky'i İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

Görüşme başladı

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensky, Vahdettin Köşkü’nde ikili görüşme yapıyor.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Basın toplantısı düzenlenecek

Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelensky'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Zelensky dün Çekya'yı, bugün Slovakya'yı ziyaret etmişti.

Ziyaret öncesi açıklama yaptı

Zelenskiy, görüşme öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış formülü konusundaki pozisyonların koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri, Tahıl Anlaşması, Ukrayna'nın yeniden inşası ve Türk ve Ukraynalı şirketler arasındaki savunma sözleşmeleri konularını ele alacaklarını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Miçotakis'ten eşcinsel evlilik kararı: Yunanistan'da yasal olacak!
Miçotakis'ten eşcinsel evlilik kararı: Yunanistan'da yasal olacak!
Atilla Szalai için Almanya'dan talip!
Atilla Szalai için Almanya'dan talip!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da
Mark Zuckerberg: Bu sabah itibarıyla Threads'e 70 milyon kayıt oldu
Mark Zuckerberg: Bu sabah itibarıyla Threads'e 70 milyon kayıt oldu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan zamlara tepki
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan zamlara tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: Yenilgi ciddi travma oluşturdu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: Yenilgi ciddi travma oluşturdu
Çin’de sıcak hava dalgası: 4 ölü
Çin’de sıcak hava dalgası: 4 ölü
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu'nu kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu'nu kabul etti
Sarıyer'de hafta sonu denize girmek yasaklandı
Sarıyer'de hafta sonu denize girmek yasaklandı
Edin Dzeko'dan birliktelik vurgusu!
Edin Dzeko'dan birliktelik vurgusu!
YÖK'ten sınav hakkı kararı! Üniversitelere gönderildi
YÖK'ten sınav hakkı kararı! Üniversitelere gönderildi
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı!
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı!