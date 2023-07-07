Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Vilnius’ta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye’ye geldi.

Resmi törenle karşılandı

Zelensky'i İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

Görüşme başladı

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensky, Vahdettin Köşkü’nde ikili görüşme yapıyor.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Basın toplantısı düzenlenecek

Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelensky'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Zelensky dün Çekya'yı, bugün Slovakya'yı ziyaret etmişti.

Ziyaret öncesi açıklama yaptı

Zelenskiy, görüşme öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış formülü konusundaki pozisyonların koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri, Tahıl Anlaşması, Ukrayna'nın yeniden inşası ve Türk ve Ukraynalı şirketler arasındaki savunma sözleşmeleri konularını ele alacaklarını kaydetti.