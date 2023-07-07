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Sinop'ta yıldırım düşen ormanda çıkan yangın söndürüldü

Sinop'ta yıldırım düşen ormanda çıkan yangın söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın hasara neden oldu.

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Sefa Mahallesi'ne 200 metre uzaklıktaki çam ormanına yıldırım düştüğünü ve yangın çıktığını gören Ramazan Atik, durumu Boyabat İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma ile yangının yayılması önlendi. Ekipler, arazözlerle de müdahale ederek yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Ramazan Atik, evinin balkonunda oturduğu sırada ormanlık alana yıldırım düştüğünü gördüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Çok şiddetli bir patlamaydı. Aynı yerden dumanlar çıktığını görünce orman ve itfaiyeyi aradım. Komşu evdeki arkadaşımla olay yerine koştuk. O arada orman görevlileri de geldi. Birlikte kürek ve tırmıklarla müdahale ederek, yangının genişlemesini durdurduk. İyi ki görmüşüm, geç kalınsaydı yangın genişler ve çok zarar olurdu."

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