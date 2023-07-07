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Hollanda'da hükümet düştü! Göç politikası tartışılıyordu

Hollanda'da hükümet düştü! Göç politikası tartışılıyordu

Hollanda'da göç politikası konusundaki anlaşmazlığı aşamayan hükümet düştü.

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Hollanda'da iktidardaki koalisyonu oluşturan siyasi partiler, göç konusunda devam eden anlaşmazlığı aşamayınca hükümet düştü. 

Ülkede savaş bölgelerinden gelen mültecilerin çatışmalar sonrası ülkelerine geri dönmesini öngören mülteci düzenlemesi hükümet içinde bir süredir görüş ayrılıklarına neden oluyordu.

Sonbahar'da yeni seçim

Bİr buçuk yıl önce kurulan koalisyon hükümetinde taraflar bir süredir göç politikası konusunda taban tabana zıt tavırlar sergiliyordu. Ülkede yeni seçimlerin muhtemelen sonbaharda yapılacağı ifade edilirken Rutte'nin kabinesinin istifasını sunması bekleniyor.

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