Cumhurbaşkanı Erdoğan A Takımı'nı değiştiriyor! AK Partide taşlar yerinden oynayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine ve milletvekillerinden sonra AK Parti'deki A Takımı'nı da değiştiriyor. Erdoğan'ın, AK Parti'nin 7 Ekim’deki Olağanüstü Kongre’sinde Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını değiştirerek, yerel seçimlere yeni bir kadroyla hazırlanacağı belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından teşkilatlarla kısa bir toplantı yaptı. Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre, AK Parti’nin 7 Ekim’de yapılması planlanan olağanüstü büyük kongre tarihinin teşkilata duyurulduğu belirtildi.

Oyların düştüğü yerlerde sorunu çözün

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Büyükşehir başta olmak üzere 81 ilde yerel Seçim çalışmalarının titizlikle yürütülmesi için talimat verdi. Bu kapsamda, Erdoğan’ın teşkilata, “Oy kayıplarının siyasi ve sayısal sebeplerini araştırın. Seçim sonuçlarını çok boyutlu analiz edin ve ona göre hareket edin. Vatandaşın verdiği mesajları iyi okuyun. Oy düşüklüğü yaşanan bölgelerde bu düşüşün sebebini bulun ve çözüm üretin” dediği öğrenildi.

Muhalefetin elindeki illere ağırlık verin

Rehavete kapılmaması konusunda teşkilatı yeniden uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asla zafer sarhoşluğuna kapılmayın. Depremzedeleri yalnız bırakmayın, deprem illerini kısa sürede ayağa kaldıracağız. 11 büyükşehir başta olmak üzere muhalefetin yönetimindeki illere ağırlık verin” ifadelerini kullandı.

Genel Merkez A Takımı değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongreyle birlikte Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını değiştirerek, yerel seçimlere yeni bir kadroyla hazırlanacağı belirtiliyor. AK parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki günkü il başkanları toplantısında A Takımı'nı değiştirme mesajı verdiğini vurguladı.

Erdoğan'ın o sözleri hatırlatılıyor

AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın, “Vatandaşın beğendiği yanlarımızı güçlendirecek, eleştirdiği hususları değiştirecek, yenilenme beklediği alanlarda gerekli adımları atacağız. Kadrolarımızı takdir ettiğimiz yeni yüzlerle güçlendirmemiz gerekiyorsa inşallah büyük bir titizlikle bunu gerçekleştireceğiz. Ekim ayında yapmayı planladığımız büyük kongreye bu anlayışla hazırlanıyoruz” sözlerine dikkat çekiyor.