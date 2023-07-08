Aslı Baykal: CHP'nin kuruluş ilkelerine karşı olanlar partiyi ele geçirdi

CHP'nin eski genel başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'nin kuruluş ilkelerine karşı olanların partiyi ele geçirdiğini söyledi.

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CNN Türk yayınına bağlanan Aslı Baykal, CHP'deki genel başkanlık tartışmalarına ilişkin, "Bu tartışmalara diyecek bir şey yok. CHP için yararlı bir şey görmüyorum ortada. CHP'de değişim olmalı ama her zaman ilkesel bazda olmalı diyorum. Hiçbir isim değil ama kim aday olacaksa ortaya çıksın. İsim söyleyecek durumum yok. Aday olsunlar o zaman bir şeyler söylenir" ifadelerini kullandı.

"CHP ele geçirilmiş durumda"

Aslı Baykal, CHP'nin eski genel başkanı merhum Deniz Baykal'ın neden sürekli hedef alındığı sorusuna, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine çıkması ve bu yönde partiyi oluşturması. Bu, bir kesimde korku yaratıyor. O kesim zaten CHP'yi ele geçirmiş durumda. CHP'nin bu seçimi kaybetmesinin tek bir nedeni var kuruluş ilkelerinden uzak olması" diye yanıt verdi.

Seçimden önceki eleştirileri hatırlatılan Aslı Baykal, "Gördüğümüzü şeyleri vatandaşın da gördüğü belli oldu. Bu şekilde olmaz diye düşünüyordum. Olmadı da zaten. O dönem geçti ve yeni dönem var önümüzde. Yeni dönemi de karambole getirmeye çalışan bir kesim var. Az önceki açıklamalarım buna yönelik uyarılarımdır" şeklinde konuştu.

"Milliyetçi, devletçi ve laik bir CHP olacaksa partiye dönebilirim"

"CHP'ye geri dönecek misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Aslı Baykal, "İlkelerine göre değişir. Kuruluş ilkelerine bağlı bir parti olacaksa CHP mutlaka olabilir tabi ama bu şekliyle değil. Milliyetçi, devletçi ve laik bir CHP olacaksa partiye dönebilirim" derken parti kuracağı yönündeki iddialara ilişkin, "Çok çeşitli düşünceler olabiliyor tabi ama bunları hiçbiri kolay şeyler değil. Parti kurmak kolay değil" dedi.