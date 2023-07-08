BIST 6.187
DOLAR 26,04
EURO 28,57
ALTIN 1.612,21
HABER /  POLİTİKA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "kısmi af" açıklaması! 5 yıl veya daha az süre kalanlar...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "kısmi af" açıklaması! 5 yıl veya daha az süre kalanlar...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Meclis'teki torba yasaya eklenen kısmı af düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama geldi. Bakan Tunç, "Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek" dedi.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanların tekrar cezaevine dönmeyeceğini belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından komisyonda kabul edilen kanun teklifinin denetimli serbestlikle ilgili düzenlemelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Adalet Bakanı Tunç, şunları kaydetti:

İzinde olanlar cezaevine dönmeyecek

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

3 yıl erken açık cezaevine çıkacaklar

31 Temmuz itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir."

Suç işlerlerse tekrar cezaevine dönecekler

Bakan Tunç, ayrıca teklife göre 31 Temmuz itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülüklerinin kalkacağını, bu kişilerin ancak suç işlerse doğrudan cezaevine alınacağını, Covid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülüklerinin devam edeceğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Takımı'nı değiştiriyor! AK Partide taşlar yerinden oynayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Takımı'nı değiştiriyor! AK Partide taşlar yerinden oynayacak
Aslı Baykal: CHP'nin kuruluş ilkelerine karşı olanlar partiyi ele geçirdi
Aslı Baykal: CHP'nin kuruluş ilkelerine karşı olanlar partiyi ele geçirdi
Libya'da 29 petrol 12 doğal gaz sahası keşfedildi: Öncelik Türkiye'nin
Libya'da 29 petrol 12 doğal gaz sahası keşfedildi: Öncelik Türkiye'nin
ABD, beyan ettiği son kimyasal silahları da imha ettiğini duyurdu
ABD, beyan ettiği son kimyasal silahları da imha ettiğini duyurdu
Sinop'ta yıldırım düşen ormanda çıkan yangın söndürüldü
Sinop'ta yıldırım düşen ormanda çıkan yangın söndürüldü
BM, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki "etkileyici" rolüne dikkati çekti
BM, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki "etkileyici" rolüne dikkati çekti
İngiltere'de cilt kanseri vakaları yılda 17 bin 500'e çıktı
İngiltere'de cilt kanseri vakaları yılda 17 bin 500'e çıktı
Hollanda'da hükümet düştü! Göç politikası tartışılıyordu
Hollanda'da hükümet düştü! Göç politikası tartışılıyordu
Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı belli oldu
Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı belli oldu
Erdoğan ile Zelenski ortak basın toplantısı düzenledi! 'Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor'
Erdoğan ile Zelenski ortak basın toplantısı düzenledi! 'Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor'
Miçotakis'ten eşcinsel evlilik kararı: Yunanistan'da yasal olacak!
Miçotakis'ten eşcinsel evlilik kararı: Yunanistan'da yasal olacak!
Atilla Szalai için Almanya'dan talip!
Atilla Szalai için Almanya'dan talip!