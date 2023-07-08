Otomobile 17 bin lira KDV zammı geldi! Arabada vergi yüzde 116'ya yükseldi

Depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için Kurumlar Vergisi’nin yüzde 25’e çıkartılması sonrasında hükümet vergi artırmak için ikinci önlem paketini açıkladı. KDV oranının yüzde 18'den 20'ye çıkartılmasıyla otomobillere ortalama 17 bin lira zam gelmiş oldu.

Abone ol

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Katma Değer Vergisi oranları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; KDV, yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Yurtdışından getirilen telefon harçları 20 bin liraya çıkarken, pasaport harçları yüzde 50 zamlandı. Karar, pazartesi günü yürürlüğe girecek.

Otomobilde vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı

Otomobil sektöründe KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV’li otomobillerdeki vergi yüzde 112’den yüzde 116’ya çıktı.

Buna göre, ortalama bir aracın fiyatı yaklaşık 17 bin TL zamlanmış oldu. Yanı 1milyon liralık bir aracın fiyatı 1 milyon 16 bin 950 TL oldu.