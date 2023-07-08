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Kartal'da feci kaza! Ağaca çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Kartal'da feci kaza! Ağaca çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

KARTAL Sahil Yolu’nda ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobil kağıt gibi ikiye ayrıldı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, yanında seyahat eden arkadaşı hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 03.30 sıralarında İstanbul Kartal Sahil Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 UC 583 plakalı otomobil sürücüsü Can Gül sahil yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobil kağıt gibi ikiye ayrıldı. Sürücü Can Gül yaralanırken, yanında seyahat eden Furkan Ersoy ise hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Can Gül’e olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisine devam etmek için hastaneye sevk etti.

Faruk Ersoy’un ise kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri Faruk Ersoy’un cansız bedenini Kartal Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, trafik kontrollü bir şekilde devam etti. İtfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen otomobili olay yerinden kaldırdı.

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