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Adana'da terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edildi

Adana'da terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli sınır dışı edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 Temmuz'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 zanlı, daha sonra sınır dışı edildi.

Ekiplerin adresinde bulamadığı 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis, 4 Temmuz'da 7 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı yakalamıştı.

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