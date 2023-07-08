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TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! Türkiye'ye yönelik birçok saldırıya katılmıştı: Etkisiz hale getirildi!

TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! Türkiye'ye yönelik birçok saldırıya katılmıştı: Etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda terörist grup etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.

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