6 aylık kaza bilançosu açıklandı: Kural tanımazlar bin 345 ocağı söndürdü!

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın 6 aylık kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. 2023'ün Ocak-Haziran döneminde ülke genelinde meydana gelen 257 bin 373 kazada bin 345 kişi hayatını kaybederken, 159 bin 235 kişi yaralandı. Bursa'da ise 6 aylık dönemde 49 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Haziran ayına dair kaza bilançosunu açıkladı. Kurban Bayramı'nı da idrak ettiğimiz Haziran ayında ülke genelinde meydana gelen 49 bin 582 trafik kazasında 35 bin 623 kişi yaralanırken, 289 kişi hayatını kaybetti.

Yılının ilk 6 aylık döneminde ise ülke genelinde vuku bulan 257 bin 373 kazada bin 345 kişi hayatını kaybetti. 159 bin 235 kişi ise bu kazalarda yaralandı. Kazalardan 110 bin 880'nine sürücü, 11 bin 946'sına yaya, 668'ine yolcu ve 379'una yol kusurları sebebiyet verdi.

Kırmızı ışık ihlali yapan 3 bin 236 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. 'Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere' giren 3 bin 225 kural tanımaz sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. Hatalı şerit değiştiren 583 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2023'ün ilk 6 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 766 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Hız tutkunu 993 sürücü de kazalara sebep oldu.

Yılın 6 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. bin 187 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 6 bin 582 yolcuya da ceza kesildi. 971 bin 37 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken güvenlik kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 4 milyon 516 bin 728 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 73 bin 179 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 415 bin 192 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre, yılın ilk 6 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 74, İstanbul'da 82, İzmir'de 59 ve Bursa'da 49 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da geçtiğimiz Haziran ayında 862 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 9 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 223 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şehirde yılın 6 aylık döneminde ise 3 bin 855 yaralamalı kaza meydana geldi. 49 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 5 bin 527 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.