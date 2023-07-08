Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği! Kendilerini dışarı attılar, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Çok sayıda turistin yangın sebebiyle kendini dışarı attığı yangında, dumandan etkilenen bazı personel ve turistlere sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

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Yangın, sabah saat 08.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi, Akdeniz Bulvarı üzerindeki 5 yıldızlı bir otelde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin mutfak bölümünden başlayan yangında çıkan dumanlar kısa sürede üst katlara yayıldı. Otel çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Oluşan yoğun dumanın ardından tatilciler ve çalışanlar kendilerini otelin önüne ve karşıdaki parka attı.

Odalardaki tatilciler ise uyarıların ardından kontrollü şekilde tahliyeleri sağlandı. Kısa sürede otele gelen itfaiye, yangını söndürüp duman tahliyesi yaptı.

Dumandan etkilenen bazı otel çalışanları ve tatilciler sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapıldı.

Fazla dumana maruz kaldığı belirlenen bir çalışana ambulans içinde oksijen desteği verildi.

Yerli ve yabancı tatilcilerin yangın sebebiyle otelin bahçesine indikleri görüldü. Yangının ilk belirlemelere göre erzak bölümündeki elektrik panosundan çıktığı üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

"Duman olmuştu"

Almanya'dan ailesiyle beraber tatile gelen ve korku yaşayan Aslan Yeşildağ, “Birden kapılara vuruldu ve büyük bir gürültü oldu. 'Yangın var, yangın var' sesiyle uyandık. Çocukları yan odadan alarak hemen dışarıya çıktık. Otel kalabalık, asansörde kalanlar oldu. Onları kurtaranlar oldu. Biz kendimizi dışarıya attık. Buna şükür ediyoruz" dedi.

Dışarı çıkan Aleyna Yeşildağ ise “Biz gürültü duyduk. Annem kapıyı çaldı. Bizde hepimiz dışarıya çıktık. Her yer duman olmuştu" ifadelerini kullandı.