Meteoroloji açıkladı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor! 12 şehre sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul, Sakarya, Düzce...
8 Temmuz Cumartesi günü yurt genelinde hava durumu belli oldu. Güncel hava verilerini paylaşan Meteoroloji, İstanbul dahil 12 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yağışların Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Temmuz Cumartesi günü yurt geneli hava durumu raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün beklenen kuvvetli yağış radara böyle yansıdı. Yağışların: Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli...
Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.