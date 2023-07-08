Meteoroloji açıkladı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor! 12 şehre sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul, Sakarya, Düzce...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Temmuz Cumartesi günü yurt geneli hava durumu raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.