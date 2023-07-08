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Özgür Demirtaş isyan etti! Emeklilerin bu maaşla ölmelerini mi bekliyoruz

Özgür Demirtaş isyan etti! Emeklilerin bu maaşla ölmelerini mi bekliyoruz

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, emekli aylıklarına yapılacak Temmuz zammının yüzde 25'e yükseltilmesini beğenmedi. "Emeklilerin maaşlarında kesinlikle yeni iyileştirme şart. Sürünsün mü bu insanlar? Ölmelerini mi bekliyoruz?" diye soran Demirtaş, üst üste gelen vergilere için de uyardı: "Fakir fukara ve orta direk çok kötü etkilenecek."

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Emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 25 zam yapılması ve KDV başta tüm vergilere üst üste gelen zamlar konusunda finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan itiraz geldi. Emekliye yüzde 25 zam için "Sürünsün mü bu insanlar? Ölmelerini mi bekliyoruz?" diye soran Demirtaş, üst üste vergi artışları için de "Fakir fukara ve orta direk çok kötü etkilenecek" uyarısı yaptı. İşte Demirtaş'ın o paylaşımları...

Sürünsün mü bu emekliler!

- Emeklilerin maaşlarında kesinlikle yeni iyileştirme şart. Sürünsün mü bu insanlar? Ölmelerini mi bekliyoruz? Benim vicdanım sızlıyor bu kadar düşük maaşları görünce. Yetkililerden ricam, zamanında Türkiye için çalışan bu insanların haklarının yenmemesi.

Vergi artışları için bile ikiye bölündük

- Ülkenin yarısı vergiler için OHH OLSUN diyor. Ülkenin diğer yarısı vergilere rağmen her şey ÇOK İYİ diyor. Çok ama çok ilginç bir ülkeyiz Lütfen ayrışmayalım. Ciddi bir ekonomik kriz var. Fakir fukara ve orta direk çok kötü etkilenecek.

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