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İzmir'de 200 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 200 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 200 yabancı uyruklu yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Basmane semtinde yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları ev ve iş yerlerine baskın düzenledi.

Ekipler, semt genelinde 200 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Yurda yasa dışı şekilde girdiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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