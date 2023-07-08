Televizyon tartışma programlarında kim ne kadar para alıyor? Dudak uçuklatan maaşları Şakkadanak Necmettin Batırel açıkladı

'Şakkadanak Necmettin Batırel, kişisel Twitter hesabı üzerinden haber televizyonlarının değişmez yorumcularının aldıkları paraları yazdı. Program başına her yorumcuya en az 5 bin en fazla 12 bin TL ödendiğini belirten Batırel, "Ekrana çıkıp milleti uyutuyorlar, kendileri parayı götürüyorlar" dedi.

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'Şakkadanak' diye ünlenen Türkiye gazetesi ekonomi yazarı Necmettin Batırel, her akşam televizyon kanallarında her konuda yorum yapan sabit yorumcuların aldıkları paraları açıkladı. Ekranın gediklisi haline gelen o yorumcuların bir akşam için en az 5 en fazla 12 bin lira aldıklarını belirterek, "5 bin lira alanın aylığı 150 bin liraya, 12 bin lira alanın 360 bin lira oluyor." dedi.

Aynı konuklar her şeyi tartışıyor

"Yaklaşık 2 yıldan beri hergün TV kanallarında akşam 21.00’de başlayıp 24.00’de sona eren açık oturum dizileri var, biliyorsunuz. Çıkan konukların tamamı neredeyse aynı. Görüşleri belli. Her konuda ahkam kesiyorlar" diyen Necmettin Batırel, medya dünyasının tanınmış yorumcularının aldıkları maaşları hesapladı. İşte Batırel'in o paylaşımı:

Program dikkat çeksin diye kavga ediyorlar

- Siyaset, ekonomi, dış politika, askeriye bilmedikleri bir şey yok. 4 bazen 5 kişi konuşuyor. Daha doğrusu birisi 10 dakika konuşuyor, 30 dakika susuyor. Moderatör programın yöneticisi sadece dinliyor, çok nadir kontra sual soruyor. Bazen program dikkat çeksin diye konuklar birbiriyle ağız dalaşına giriyor. Tam bir rezalet..

En 150 bin, en çok 360 bin TL aylık alıyorlar

- Ama gelin görün ki, bu orta oyununu oynayanlar dudak uçuklatan paralar kazanıyor. Konuklar bir akşam için en az 5 en fazla 12 bin lira alıyormuş. 5 bin lira alanın aylığı 150 bin liraya, 12 bin lira alanın 360 bin lira oluyor. Ayrıca programa katılanlar gazetelerde de yazıyor, oradan da para geliyor. Kendilerinin bol bol da reklamları yapılıyor. Ne güzel iş değil mi?

Vatandaş izleyip bir şey öğreneceğini sanıyor!

- TV kanalıyla bir sözleşme imzalıyorlar, beyler evlerinden alınıp evlerine bırakılıyor. TV’ler böylece her akşam 3 saat program dolduruyor, arada reklam alıp kara geçiyorlar. En garibi bizim sade vatandaşımız. Bunları saatlerce izleyip yeni bir şey öğreneceğini düşünüyor. Ne gezer.. Adamların kendilerine hayrı yok, atıp tutuyorlar.

Milleti uyutuyorlar, paraları götürüyorlar

- RTÜK buna bir son vermeli. Milleti uyutuyorlar, paraları götürüyorlar. Kimse enayi değil. Yolunacak kaz hiç değil. Saçma sapan konularda önüne gelen konuşuyor. Hükümetin aldığı günlük kararları savunmaya kalkanlar da var yerenler de. Yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Adeta ipliği pazara çıkarıyorlar.

Bıktık... Bıktık... Yeter be yeter...

- Bunlara bazen milletvekilleri de katılıyor, partilerinin propagandasını yapıyor. Hiçbirine izlemiyorum. Çünkü konuşanların tamamı işkembeden atıyor. Bıktık bunlardan.. Bıktık… Bıktık.. Yeter be yeter! Artık aynı suratları görmekten gına geldi. İzlemeyin bunları reklam gelirleri düşsün bakın nasıl çark edecekler