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Çok korkunç! Annesinden istedi, alamayınca kulübeye gidip intihar etti

Çok korkunç! Annesinden istedi, alamayınca kulübeye gidip intihar etti

ERZURUM'un İspir ilçesi Çiçekli mahallesinde Yavuz Selim Kahveci babasına ait barakada ölü olarak bulundu. 11 yaşındaki Kahveci'nin intihar ettiği belirtiliyor.

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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde annesinden traktörün anahtarını isteyen Yavuz Selim Kahveci (11) anahtarı alamayınca babasına ait kulübenin anahtarını alarak buraya gitti.

Oğlundan haber alamayan anne kulübeye gidince oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılan Yavuz Selim Kahveci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp kurumuna sevk edilirken güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı. Yavuz Selim Kahveci’nin intihar ettiği belirtiliyor.

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