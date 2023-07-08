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119 yıl önce ödünç alınan kitap kütüphaneye geri döndü!

119 yıl önce ödünç alınan kitap kütüphaneye geri döndü!

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir kütüphaneden 119 yıl önce ödünç alınan kitap, bir antika kitap kullanıcısının dikkati üzerine iade edildi.

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West Virginia Üniversitesi Kütüphanelerinde nadir kitapları toplayan Stewart Plein, James Clerk Maxwell'in "Elektrik Üzerine Bir İnceleme" isimli kitabının Massachusetts'deki New Bedford Halk Kütüphanesine ait olduğunu fark etti.

Kitap hakkında New Bedford'daki kütüphaneciyle iletişime geçtiğinde, kitabın 14 Şubat 1904'te ödünç alındığını ve kütüphaneye bir daha iade edilmediğini anladı.

New Bedford Halk Kütüphanesi Direktörü Olivia Melo, yaptığı açıklamada, "Kitap çok iyi bir durumda geri döndü. Birisi bu kitabı iyi bir kitaplıkta saklamış, belki de aile yadigarı olarak kalmış." ifadesini kullandı.

ABD'de 86 yaşındaki bir kişi "1984"ün ilk baskısını 65 yıl sonra kütüphaneye iade etmişti

ABD'nin Oregon eyaletinde, 86 yaşındaki bir adam, kütüphaneden ödünç aldığı George Orwell'ın 1984 romanının ilk baskısını, 65 yıl sonra iade etmişti.

Kitabın içindeki notta, kendini "WP" olarak tanımlayan 86 yaşındaki kişinin, kitabın kütüphaneye iade edilmesi gerektiğine dair notu çıkmıştı.

Notta, "Kitabı tekrar okuduktan sonra, bu kitabın tekrar elden ele dolaşması gerektiğine karar verdim. 1958'de Portland Eyalet Üniversitesinden mezun olmak üzereyken kitabı geri götürmek istedim ama bir şekilde bunu yapamadım." ifadeleri yer almıştı.

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