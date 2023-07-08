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Cevret Yılmaz ve Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor! Erdoğan ziyaretine hazırlık...

Cevret Yılmaz ve Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor! Erdoğan ziyaretine hazırlık...

Ekonominin patronları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez Ülkeleri turu öncesi Katar'a gidiyor. Yılmaz ve Şimşek geçtiğimiz günlerde de Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişlerdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyaretinden önce bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün Katar'a gidiyor.

Yılmaz ve Şimşek’in yarın, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmeleri planlanıyor. Yılmaz ve Şimşek ayrıca, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Yılmaz ve Şimşek geçtiğimiz hafta da birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişlerdi. Erdoğan'ın ziyaretine hazırlık kapsamındaki ziyarette imzalanacak anlaşmaların ön görüşmeleri yapılmıştı. 

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