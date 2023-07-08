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Homeopatik tıbbi ürünlerin satışı sadece eczanelerden yapılacak

Homeopatik tıbbi ürünlerin satışı sadece eczanelerden yapılacak

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, homeopatik tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve sadece eczanelerden güvenli şekilde satışının yapılması sağlanacak.

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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hazırlanan "Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Endüstriyel olarak hazırlanmış, geleneksel veya endüstriyel yöntemlerle üretilmiş homeopatik tıbbi ürünleri kapsayan yönetmelikle, bu ürünlerin istenen güvenliliğe ve gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Yönetmelikte, homeopatik tıbbi ürünlerin ruhsatlandırma, ambalajlama ve dağıtım işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile ruhsatlandırılmış homeopatik tıbbi ürünlere ilişkin uygulamalar yer alıyor.

Böylece bu ürünlerin ruhsatlandırma süreçleri belirlenerek sadece eczaneler üzerinden güvenli şekilde satışı sağlanacak.

Yeni düzenleme ile 24 Aralık 2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.​​​​​​​

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