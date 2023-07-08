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Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler iki şeyi tercih etti

Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler iki şeyi tercih etti

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da termometreler 44 dereceye ulaştı. Gençler serinlemek için çareyi kanala atlamakta bulurken bazı vatandaşlar da dondurmacılara koştu.

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Dünyada üst üste sıcaklık rekorları kırılırken Adana’da da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte sıcaklık gölgede 33,6 derece olarak ölçülürken park ve bahçelerdeki termometreler 44 dereceye ulaştı.

Gençler sıcak hava dalgasından kurtulmak için sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Her yıl onlarca gencin boğulduğu kanalda ölümüne serinliğe atlayan çocuklar pes dedirtti. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise dondurmacıların önünde kuyruk oluşturdu. Hal böyle olunca da kentte dondurma satışları adeta patladı.

"Günlük 750-800 kilogram dondurma satıyoruz"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan dondurmacı Mustafa Polat, “Adana’da son dönemlerde sıcaklık çok arttı. Sıcaklık artınca gündüzleri ve akşamları dondurmaya yoğun bir talep var. Bizlerde bu talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Günlük çok yoğun bir kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız” dedi.

Günlük 750-800 kilogram dondurma sattıklarını belirten Polat, “Vatandaşlar Adana sıcağında dondurma yiyerek serinlemeye çalışıyor. Adanalılar güneşe ateş etmesinler, kanala atlamasınlar buyursunlar dondurma ikram edelim” diye konuştu.

Kanala atlayarak serinleyemediğini belirten gençlerden Yasemin Aktürk ise bu nedenle arkadaşlarıyla dondurma yemeye geldiğini söyledi.

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