Işın Karaca'nın son hali korkuttu! 'Saklamak zor gelmeye başladı' deyip hastalığını açıkladı: herkes kanser sandı ama...
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Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın son hali sevenlerini epey korkuttu. Saçlarını kaybettiği görülen Karaca, sağlık durumuyla ilgili daha önce hiç bilinmeyen bilgiler verdi. Işın Karaca, hastalığını açıkladı. Işın Karaca'nın kansere yakalandığını zannedenler olsa da hastalığı başkaymış.
Işın Karaca, paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıslı ünlü sanatçı, uzun aradan sonra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
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Saçlarının tamamen döküldüğü görülen Karaca, sevenlerini oldukça üzdü.
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Güçlü sesinin yanı sıra zaman zaman yaptığı çıkışlar ile de adından söz ettiren Işın Karaca'dan beklenmedik bir haber geldi.
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Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğrafla son halini sevenleriyle paylaşarak hastalığını açıkladı.
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