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Bursa’da hafif ticari araç direğe çarpıp şaha kalktı!

Bursa’da hafif ticari araç direğe çarpıp şaha kalktı!

BURSA’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç direğe çarptı. Çarpanın etkisiyle şaha kalkan araç yol ortasında dikey şekilde durdu. Hastaneye kaldırılan sürücünün ise hayati tehlikesinin olamadığı öğrenildi.

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Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mevkiinde meydana geldi. Fatih D. idaresindeki hafif ticari araç İzmir Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, şaha kalktı.

Yolun ortasında dikey şekilde kalan otomobili gören çevredekiler büyük şaşkınlık yaşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Şehir Hastanesine sevk ederken, polis, başka bir kazaya sebebiyet vermemek için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

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