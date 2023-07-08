İstanbul'da ekmeğe zam iddiası! İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama geldi: Ekmek fiyatlarıyla ilgili düzenleme yapılmadı

İstanbul Valiliği, bugün basında yer alan 'İstanbul'da ekmek ve simide zam' haberleri üzerine açıklama yaptı. Valilik, İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam yapılmadığını açıkladı.

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İstanbul'da 240 gram ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının da 6 TL'den 8 TL'ye çıkarıldığına yönelik haberler konuşuluyor. Ekmeğin yanı sıra simit ve poğaçanın 10, açmanın ise 12 TL'ye satılacağını içeren haberler herhangi bir resmiyete dayanmıyor.

İstanbul Valiliği çıkan haberlerle ilgili bir açıklamada bulundu. Valilik, kentte ekmek fiyatlarına zam yapılmadığını açıkladı. İstanbul'da 200 gram ekmeğin halen 5 TL'den satıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde Ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada Haberler yer almıştır. İstanbul'da Ekmek Fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.