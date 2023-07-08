BIST 6.187
DOLAR 26,04
EURO 28,57
ALTIN 1.612,21
HABER /  DÜNYA

TİKA'nın Kırgızistan'daki ekmek fabrikası devlet kurumlarının ihtiyacını karşılayacak

TİKA'nın Kırgızistan'daki ekmek fabrikası devlet kurumlarının ihtiyacını karşılayacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, devlet kurumlarının ekmek ihtiyacını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan modern ekmek fabrikasından giderilmesi talimatını verdi.

Abone ol

Caparov, Bişkek Belediye Başkanı Emilbek Abdıkadırov ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta'nın eşliğinde günlük 20 bin ekmek üretim kapasiteli Bişkek Ekmek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Fabrikadaki ekmek üretim teknolojisi ve yönetimi hakkında bilgi alan Caparov, Bişkek Belediye Başkanı Abdıkadırov'dan fabrikanın mevcut yüzde 25-30'luk üretim kapasitesini artırılmasını talep etti.

Caparov, ekmek fabrikasındaki ürünlerin kalite ve uygun fiyatta olduğunu belirterek eğitim, sağlık, içişleri organları ve diğer devlet kurumlarının bu fabrikadan ekmek satın almaları talimatında bulundu.

TİKA'nın, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2015'te kurduğu Bişkek Ekmek Fabrikası'nın açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan katıldığı telekonferans sistemiyle yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia, Antalya'da tanıtıldı
Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia, Antalya'da tanıtıldı
"Düzensiz göçmenleri göndermeyi" ve "camileri kapatmayı" vadetti!
"Düzensiz göçmenleri göndermeyi" ve "camileri kapatmayı" vadetti!
Cevret Yılmaz ve Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor! Erdoğan ziyaretine hazırlık...
Cevret Yılmaz ve Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor! Erdoğan ziyaretine hazırlık...
Bursa’da hafif ticari araç direğe çarpıp şaha kalktı!
Bursa’da hafif ticari araç direğe çarpıp şaha kalktı!
Kameralar tek tek incelendi! Pilotun ölümüne neden olan taşın sırrı çözüldü
Kameralar tek tek incelendi! Pilotun ölümüne neden olan taşın sırrı çözüldü
Homeopatik tıbbi ürünlerin satışı sadece eczanelerden yapılacak
Homeopatik tıbbi ürünlerin satışı sadece eczanelerden yapılacak
Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler iki şeyi tercih etti
Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler iki şeyi tercih etti
İçişleri Bakanı açıkladı! 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi!
İçişleri Bakanı açıkladı! 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi!
119 yıl önce ödünç alınan kitap kütüphaneye geri döndü!
119 yıl önce ödünç alınan kitap kütüphaneye geri döndü!
İstanbul yolunda trafiği kilitleyen kaza! 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
İstanbul yolunda trafiği kilitleyen kaza! 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Televizyon tartışma programlarında kim ne kadar para alıyor? Dudak uçuklatan maaşları Şakkadanak Necmettin Batırel açıkladı
Televizyon tartışma programlarında kim ne kadar para alıyor? Dudak uçuklatan maaşları Şakkadanak Necmettin Batırel açıkladı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi!
Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi!