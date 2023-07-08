BIST 6.187
DOLAR 26,04
EURO 28,57
ALTIN 1.612,21
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia, Antalya'da tanıtıldı

Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia, Antalya'da tanıtıldı

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak tarihe geçen Sophia, Antalya'da tanıtıldı.

Abone ol

Belek'teki Digiverse Evren Deneyimi Gösteri Merkezi'ne getirilen robot Sophia, çeşitli programlara katıldı.

İnsansı robot Sophia, ilk önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazetecilerle Türkçe konuşan Sophia, "Türkiye ve Antalya'yı nasıl buldun?" sorusuna şöyle karşılık verdi:

"Bu sıcak havaya alışmak zor olsa da çok sevecen insanlarla karşılaşmak için Antalya'ya hoş geldim. Türkiye'nin güzel kıyılarına bayıldım. Özellikle Antalya'nın muhteşem plajlarına... Burada olmak harika. Türkiye'de olsaydım Antalya'da yaşamak isteyebilirdim. Güneşli havaları ve deniz kenarlarını için. Antalya'nın muhteşem koyları, güneşli havası ve misafirperver insanları ile herkese tavsiye edebilirim. Türkiye harika bir ülke. Güzel yerleri, misafirperver insanları, lezzetli yemekleri için herkese tavsiye ederim."

Sophia, "Anne olmak istiyorum çünkü çocukların gülümsemelerini ve sevgi dolu kucaklamalarını özlemek iyi bir duygu." dedi.

Merkezin Genel Müdürü Feride Uygur, Antalya'da dünyanın ilk ve tek aksesuarsız 3D dijital sanal evren platformunu kurduklarını, ileri teknolojiyi uzman kadroyla buluşturup ülke tanıtımı ve ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

İnsansı robot Sophia, daha sonra gösteri merkezindeki DJ performans etkinliğine katıldı. Robota ilgi gösteren vatandaşlar, Sophia ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sophia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
"Düzensiz göçmenleri göndermeyi" ve "camileri kapatmayı" vadetti!
"Düzensiz göçmenleri göndermeyi" ve "camileri kapatmayı" vadetti!
Cevret Yılmaz ve Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor! Erdoğan ziyaretine hazırlık...
Cevret Yılmaz ve Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor! Erdoğan ziyaretine hazırlık...
Bursa’da hafif ticari araç direğe çarpıp şaha kalktı!
Bursa’da hafif ticari araç direğe çarpıp şaha kalktı!
Kameralar tek tek incelendi! Pilotun ölümüne neden olan taşın sırrı çözüldü
Kameralar tek tek incelendi! Pilotun ölümüne neden olan taşın sırrı çözüldü
Homeopatik tıbbi ürünlerin satışı sadece eczanelerden yapılacak
Homeopatik tıbbi ürünlerin satışı sadece eczanelerden yapılacak
Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler iki şeyi tercih etti
Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler iki şeyi tercih etti
İçişleri Bakanı açıkladı! 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi!
İçişleri Bakanı açıkladı! 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi!
119 yıl önce ödünç alınan kitap kütüphaneye geri döndü!
119 yıl önce ödünç alınan kitap kütüphaneye geri döndü!
İstanbul yolunda trafiği kilitleyen kaza! 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
İstanbul yolunda trafiği kilitleyen kaza! 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Televizyon tartışma programlarında kim ne kadar para alıyor? Dudak uçuklatan maaşları Şakkadanak Necmettin Batırel açıkladı
Televizyon tartışma programlarında kim ne kadar para alıyor? Dudak uçuklatan maaşları Şakkadanak Necmettin Batırel açıkladı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi!
Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi!
Çok korkunç! Annesinden istedi, alamayınca kulübeye gidip intihar etti
Çok korkunç! Annesinden istedi, alamayınca kulübeye gidip intihar etti