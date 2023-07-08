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Atakaş Hatayspor, Hull City maçı ile sahaya dönüyor

Atakaş Hatayspor, Hull City maçı ile sahaya dönüyor

Deprem felaketinden sonra ilk kez sahaya çıkacak olan Atakaş Hatayspor, yarın İngiltere'nin Hull City takımıyla Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda özel maçta karşılaşacak.

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Atakaş Hatayspor, deprem felaketinden sonra ilk kez Hull City’e karşı sahaya çıkacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yarın oynanacak özel maçta Hatayspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya gelecek. Maçın bilet gelirleri, Akdeniz ekibine ait olacak.

Karşılaşma, yarın saat 19.30’da TV8’den naklen yayımlanacak. 

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